El presidente José Jerí presentó un descargo ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, negando haber vulnerado la neutralidad electoral en el programa El Valor de la Verdad.

Acusado de proselitismo a favor de Somos Perú por frases como “mi único partido, mi único amor”, el mandatario Jerí argumentó que sus declaraciones fueron respuestas espontáneas a preguntas periodísticas sobre su trayectoria, sin intención de influir en las elecciones de 2026.

El jefe de Estado solicitó el archivo del proceso, alegando que la imputación se basa en “interpretaciones subjetivas” sin pruebas objetivas.

La investigación surgió del JNE, que aplicó el artículo 32 del Reglamento de Neutralidad Electoral, prohibiendo a funcionarios de alto nivel respaldar partidos en contexto preelectoral.

El JEE notificó al gabinete por responsabilidad solidaria y cuestionó expresiones de José Jerí que, para la autoridad, avalaban públicamente a Somos Perú. El mandatario criticó el informe técnico del JNE por carecer de precisión y objetividad, insistiendo en que no hay evidencia de incidencia electoral.

El JEE debe resolver si archiva el caso, emite una advertencia o remite al Jurado Nacional de Elecciones.

La controversia reaviva el debate sobre neutralidad versus libertad de expresión, especialmente para autoridades con vínculos partidarios, en un momento sensible de cara a las Elecciones de 2026.