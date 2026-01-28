El presidente José Jerí encabezó hoy el acto de recepción de las cartas credenciales de los representantes diplomáticos de la Mancomunidad de Australia, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la República Helénica en el Perú.

La actividad protocolar se llevó a cabo en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien acompañó al jefe de Estado durante la ceremonia.

Durante el evento fueron acreditados James Fulton Yeomans como embajador de Australia, Su-Lin Garbett-Shiels en representación del Reino Unido, así como Iakovos Iakovidis por la República Helénica, quedando oficialmente habilitados para ejercer funciones diplomáticas en el país.

Yeomans es diplomático de carrera del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia y se desempeñó como jefe adjunto de misión en la embajada de su país en el Perú entre 2016 y 2019, mientras que Garbett-Shiels cuenta con formación en Economía y experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, e Iakovidis proviene de la Secretaría General de Asuntos Económicos Internacionales de la cancillería helénica.