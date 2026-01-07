El presidente de la república, José Jerí, tiene previsto recibir hoy en la sede de Palacio de Gobierno al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, como parte de una actividad oficial.

Según informó la Presidencia de la República, ambas autoridades sostendrán una reunión de trabajo en la que se tratarán asuntos de interés bilateral.

El encuentro está programado para hoy desde las 11:45 horas, de acuerdo con la agenda difundida por el Ejecutivo.

José Antonio Kast fue elegido presidente de Chile en segunda vuelta el último 14 de diciembre, y su toma de mando está prevista para el 11 de marzo de 2026.

Te puede interesar



