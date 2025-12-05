El presidente de la República, José Jerí, calificó la frontera de Tumbes como la más preocupante del país debido a su alta porosidad y los diversos accesos irregulares que facilitan el ingreso de personas sin autorización.
“Les invito a recorrer toda la frontera con Tumbes y se van a dar cuenta de todos los posibles sitios por donde uno puede cruzar. Es una frontera muy complicada de resguardar”, afirmó.
El mandatario también admitió un “exceso de confianza” que permitió ingresos irregulares desde la frontera en Tacna, aunque aseguró que se corrigió el error de inmediato y reiteró la disposición del gobierno para ajustar sus estrategias.
“Acá no es un gobierno que cree que tiene la última palabra. Si nos equivocamos, admitimos el error y corregimos”, enfatizó.
