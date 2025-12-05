El presidente de la República, José Jerí, calificó la frontera de Tumbes como la más preocupante del país debido a su alta porosidad y los diversos accesos irregulares que facilitan el ingreso de personas sin autorización.

“Les invito a recorrer toda la frontera con Tumbes y se van a dar cuenta de todos los posibles sitios por donde uno puede cruzar. Es una frontera muy complicada de resguardar” , afirmó.

El mandatario también admitió un “exceso de confianza” que permitió ingresos irregulares desde la frontera en Tacna, aunque aseguró que se corrigió el error de inmediato y reiteró la disposición del gobierno para ajustar sus estrategias.

“Acá no es un gobierno que cree que tiene la última palabra. Si nos equivocamos, admitimos el error y corregimos”, enfatizó.