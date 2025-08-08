El presidente del Congreso, José Jerí, consideró que la mandataria Dina Boluarte actuó “como corresponde” al reducir la tensión generada en el reciente impasse diplomático con Colombia. Destacó la importancia de mantener el diálogo bilateral.

Jerí expresó su esperanza de que el presidente Gustavo Petro “entienda” la posición del Perú y que ambos países puedan enfocarse en una agenda distinta que fortalezca la relación entre sus gobiernos.

En el plano legislativo, informó que ya se aprobó el cuadro nominativo de comisiones y que las bancadas definieron a los presidentes de varios grupos de trabajo.

Precisó que todas las comisiones estarán instaladas antes del miércoles y que desde el jueves comenzarán a sesionar para dictaminar proyectos de interés nacional.

