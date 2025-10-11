El presidente de la República, José Enrique Jerí, se reunió la noche de este viernes en Palacio de Gobierno con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el fiscal de la Nación interino, José Gálvez.

El encuentro se produjo pocas horas después de que Jerí asumiera oficialmente la jefatura del Estado, tras la vacancia de Dina Boluarte, en medio de un escenario político marcado por la incertidumbre y la exigencia de respuestas frente a la inseguridad.

Antes de la cita con las principales autoridades del sistema de justicia, el mandatario sostuvo una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. El objetivo, según se informó, fue coordinar acciones inmediatas y definir estrategias conjuntas para hacer frente a la criminalidad que afecta a diversas regiones del país.

Durante su juramentación ante el Pleno del Congreso, José Enrique Jerí recordó que su gestión se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, conforme a lo dispuesto en la Constitución. En su discurso, el nuevo jefe de Estado destacó la importancia de fortalecer las instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía en el aparato estatal.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y la soberanía nacional, y anunció que la lucha contra la delincuencia será una prioridad de su gobierno. En ese contexto, lanzó un llamado a la unidad de los principales poderes del Estado en esta tarea.

“Invito a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y Fiscalía de la Nación a un compromiso conjunto para no solo declararla, sino ganar la guerra de una vez por todas”, expresó el presidente durante su mensaje ante el Parlamento.