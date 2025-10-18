El presidente José Jerí lideró una jornada de inspección en la comisaría y el penal de Aucallama, en la provincia de Huaral, con el propósito de fortalecer las acciones del Estado frente a la delincuencia y consolidar una cultura de paz.

Durante su recorrido, destacó el compromiso del Ejecutivo con la seguridad ciudadana y la articulación entre la Policía Nacional y el sistema penitenciario.

En la comisaría, el jefe de Estado evaluó la infraestructura y el equipamiento operativo, además de dialogar con los efectivos policiales sobre las estrategias de patrullaje y prevención del delito.

Posteriormente, Jerí visitó el penal de Aucallama, donde constató las condiciones de seguridad interna y presenció un operativo de requisa inopinado, destinado a mantener el orden y prevenir hechos delictivos, especialmente las extorsiones.