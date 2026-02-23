José María Balcázar, actual presidente interino de la República, arrastra antecedentes e investigaciones que están bajo cuestionamiento, entre ellos que habría sido destituido como juez en Chiclayo, infracciones de tránsito, presunta apropiación ilícita de fondos, entr eotros.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, en la Corte Superior de Justicia de Chiclayo, fue uno de los jueces más jóvenes, al iniciar su carrera en el año 1982, pero quedó destituido en el 2006 junto a otros jueces, debido a que los “vocales supremos han incurrido en grave conducta disfuncional al incumplir con el deber de resolver la litis con celeridad y con sujeción a las garantías del debido proceso”.

No obstante, Balcázar consiguió regresar al Poder Judicial, se convirtió en juez supremo provincial, pero en el 2011 el Consejo Nacional de la Magistratura indicó que no había “satisfecho en forma global las exigencias vinculadas al aspecto conductual y de idoneidad”. Además de quejas en trámite, se dispuso quitar la confianza en octubre de 2011 y ese mismo año terminó su carrera en el sistema de justicia.

Entre otros cuestionamientos está que registra 5 infracciones de tránsito; entre ellas por estacionar en lugares no permitidos, estar en zonas rígidas y conducir sin contar el SOAT.

La investigación que aún permanece en investigación es la presunta apropiación ilícita de fondos. Asumió el decanato en el Colegio de Abogados de Lambayeque durante el periodo 2019-2020, pero fue expulsado por este presunto acto delictivo.

Enrique Rodas, decano de ICAL Lambayeque, señaló que Balcázar empezó a recibir dinero de los agremiados en su propia cuenta bancaria por casi un año y medio. Su casa gremial lo denunció ante la Fiscalía y en las investigaciones se han adjuntado pruebas como depósitos a la misma cuenta del ahora presidente. Por este caso, la fiscalía pide 348 mil soles a favor de la institución que habría defraudado.

Asimismo, el dominical también informó que, después de ser separado por el Poder Judicial, Balcázar brindó sus servicios como abogado a un hombre, quien habría sido sentenciado por abusar de una menor de edad en Chiclayo. Su patrocinio aparece registrado en el sistema judicial.