El presidente José María Balcázar informó que el Ejecutivo buscará que la Comisión Permanente del Congreso le otorgue facultades legislativas para introducir cambios en el sistema de investigación criminal y en la gestión de denuncias contra funcionarios públicos.

Durante una actividad oficial, sostuvo que existen casos en los que autoridades son investigadas tras asumir cargos públicos sin que dichos procesos concluyan en una sentencia condenatoria.

El mandatario afirmó que es necesario replantear el funcionamiento del sistema siguiendo experiencias de otros países.

“Hay que seguir el camino de otros países. Si un fiscal denuncia y no consigue una sentencia, alguien tiene que asumir responsabilidades. No puede mantenerse una situación en la que se denuncie por casi todo el Código Penal y después esos casos terminen archivados”, expresó.