El presidente del Congreso, José Williams, justificó el bono de 9 mil 900 soles que aprobó la Mesa Directiva para los trabajadores del Congreso, que pertenecen a las áreas de organización y servicio parlamentario, el cual fue aprobado el pasado 27 de abril.

¿Qué dijo el titular del Parlamento?

En diálogo con la prensa, desde el Hall de los Pasos Perdidos, Williams explicó que dicho bono fue una solicitud del Sindicato del Congreso de la República y fue respaldado por la mayoría de los voceros de las bancadas.

“Ese bono no es para congresistas, solo para trabajadores, no existe ningún bono para congresistas”, alegó.

Asimismo, el titular del Legislativo alegó que el bono se basa en aumento de costo de vida “y algunas cosas más”

Luego, Williams explicó que el acuerdo de la Mesa Directiva indica que los trabajadores “cumplen sus funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral ordinaria”.

““La citada bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones”, se alega en el documento firmado por la administración del Legislativo,

No estuvo de acuerdo

En otro momento, el presidente del Congreso señaló que no estuvo de acuerdo con este beneficio, debido a la “cantidad y oportunidad” y, por ello, su firma en el acuerdo de Mesa Directiva estuvo con reserva.

“Yo firmé con reservas (...) no estoy de acuerdo con que se de un bono por ampliación de legislatura, no corresponde a mi criterio”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO: