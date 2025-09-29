El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, señaló este lunes que la expulsión de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, del Paraguay “está prácticamente descartada” debido a que la Fiscalía de ese país abrió una carpeta fiscal en su contra.

En declaraciones a la prensa, el ministro explicó que, al existir un proceso judicial abierto, la permanencia y extradición del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte quedará en manos de la justicia paraguaya.

“Desde la información que tenemos en el ámbito de justicia, en Paraguay se le ha abierto una carpeta fiscal. Tiene un requerimiento por un fiscal y un juez ha determinado el proceso. Los tiempos los decidirá la justicia paraguaya”, indicó Santiváñez.

Policías implicados en filtración de información

El ministro también se refirió a versiones que señalan que policías peruanos habrían colaborado con Moreno para que evadiera operativos en el Perú. Según detalló, la información provino de un colaborador eficaz cuando él estaba al frente del Ministerio del Interior.

“El colaborador manifestó que existiría la participación de al menos dos malos efectivos que estarían brindando información a ”El Monstruo". Uno de ellos fue intervenido en un operativo policial cuando hubo allanamiento para recuperar armamento”, precisó.

Santiváñez explicó que la información fue entregada al Ministerio Público, que abrió una investigación y deberá corroborar lo dicho por el colaborador. Añadió que, como dicta la ley, las declaraciones deben ser verificadas y contrastadas.

