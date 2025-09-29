El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, se refirió a los avances de las investigaciones contra Erick Moreno, alias “El Monstruo”, capturado en Paraguay, y señaló que durante su gestión como ministro del Interior se detectaron presuntas filtraciones policiales que habrían favorecido a la organización criminal.

Santiváñez indicó que se creó un equipo especial de tres coroneles y un número reducido de agentes para indagar estas irregularidades.

Según explicó, la presidenta Dina Boluarte, el comandante general de la Policía y la Comisión de Inteligencia del Congreso fueron informados de estas acciones.

“Cada uno de ellos seleccionó a un grupo muy reducido de policías y esta información la tenía la señora presidenta de la República, el director el comandante general de la Policía, y también tomamos la precaución de compartirla con algunos congresistas de la Comisión de Inteligencia“, mencionó.

El ministro también respondió a las acusaciones del coronel Francisco Rivadeneyra, quien lo cuestionó por supuestamente no actuar frente a las filtraciones.

Negó haber recibido alertas de su parte, aclarando que dicho oficial nunca ingresó a su despacho y recordando que fue retirado de la institución por sanciones disciplinarias.

“Lamentablemente el señor cuenta con una foja de servicios, que yo los invito a ustedes a pedirla por transparencia, que no es para nada idónea”, expresó.

Proceso de extradición en Paraguay

Sobre la situación legal de Erick Moreno, Santiváñez explicó que existen dos caminos posibles para su traslado: la expulsión si se comprueba ingreso irregular a territorio paraguayo, o la extradición, en caso de que prospere la investigación iniciada en ese país.

Precisó que Moreno cuenta con una carpeta fiscal en Paraguay, lo que podría alargar el procedimiento. Añadió que, en caso de ser entregado al Perú, la ubicación del detenido en un penal de máxima seguridad será definida por una junta técnica del INPE.