El exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, fue nombrado asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La designación quedó oficializada mediante la resolución ministerial N° 216-2025-PCM, publicada el 1 de setiembre en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

En la norma se indica: “Se resuelve designar al señor Julio Javier Demartini Montes en el cargo de asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Demartini había renunciado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en enero de 2025, tras las denuncias por presuntas intoxicaciones en escolares relacionadas con los programas Qali Warma y Wasi Mikuna. En su reemplazo, la cartera fue asumida por Leslie Urteaga.

Durante su gestión, la Fiscalía de la Nación abrió diligencias preliminares en su contra por presunta negociación incompatible y obstrucción a la justicia en el caso Qali Warma.