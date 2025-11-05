El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró a Rafael López Aliaga infractor del principio de neutralidad y resolvió rechazar la apelación que presentó contra la decisión emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

Dicho caso está vinculado a publicaciones efectuadas en redes sociales durante su gestión como alcalde de Lima, en las que se difundieron actividades oficiales asociadas a su imagen política y a los símbolos de su partido, Renovación Popular.

De acuerdo con el documento emitido por el JNE, López Aliaga habría empleado su cargo como alcalde para promover a su agrupación política mediante publicaciones que utilizaban el color celeste —identificado con Renovación Popular— y mencionaban explícitamente su nombre como autoridad.

La resolución señala que dichas acciones tuvieron como propósito generar un beneficio político a favor del líder de Renovación Popular.

La decisión del JNE fue notificada oficialmente al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Concejo Municipal de Lima, entidades que ya fueron informadas sobre la resolución emitida.