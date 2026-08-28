El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Dias Toffoli, ordenó anular las pruebas remitidas a la justicia peruana relacionadas con los presuntos sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.

La decisión alcanza a los archivos obtenidos de los servidores encriptados Drousys y My Web Day B.

Según la resolución, los elementos recopilados por el 13.º Juzgado Federal de Curitiba, cuando estaba a cargo del entonces juez Sergio Moro, presentan vicios jurídicos desde su origen.

Toffoli también declaró procesalmente inadecuados los documentos provenientes del acuerdo de lenidad firmado entre Odebrecht y la fiscalía brasileña.

El magistrado consideró que los archivos digitales presentaron irregularidades en su cadena de custodia durante el proceso de obtención en los tribunales de Curitiba.

La resolución establece que los registros relacionados con los presuntos pagos ilícitos no podrán ser utilizados en procesos tramitados fuera de Brasil.