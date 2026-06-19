A la espera de la conclusión del proceso electoral, Keiko Fujimori sostuvo que mantendrá una actitud de calma mientras los organismos electorales culminan el conteo y emiten los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial.

La candidata de Fuerza Popular indicó que cualquier discrepancia relacionada con los comicios debe resolverse por las vías institucionales.

Fujimori enfatizó que todos los sufragios, tanto de los ciudadanos residentes en el Perú como de quienes votaron en el extranjero, tienen la misma validez.

“La votación y las cifras son contundentes y yo creo que también es importante que el señor Roberto Sánchez y su partido entienda que los votos de los peruanos, de cualquier ciudadano peruano, de cualquier ciudad, región, provincia o los que se encuentran en el extranjero son válidos y deben ser respetados”, expresó.