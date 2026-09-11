El acercamiento a las regiones fue presentado por Keiko Fujimori como uno de los ejes de su gestión. La presidenta sostuvo que su presencia en distintas zonas del país busca responder a la desconfianza hacia la clase política y conocer directamente los problemas que enfrentan los ciudadanos.

“Vamos a poner un esfuerzo mucho más grande de ir a los sectores donde desconfían de nosotros y por eso he podido estar y acompañar en la ceremonia de reincorporación de Tacna el 28 de agosto”, afirmó para Exitosa.

La mandataria también sostuvo que el trabajo fuera de Lima no se limita a sus propias actividades, pues aseguró que los integrantes de su gabinete han visitado diferentes lugares para atender las necesidades de la población. Según indicó, durante sus primeros 45 días al frente del Ejecutivo se desplazó a 12 regiones.

“En estos 45 días he visitado 12 regiones y puedo decir además que todos los ministros de estado han visitado el resto del país. Es un Gobierno que está constantemente visitando regiones y resolviendo problemas”, expresó Fujimori.