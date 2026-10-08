La presidenta Keiko Fujimori, pidió al Congreso dejar de lado las diferencias políticas y priorizar la lucha contra la delincuencia, en momentos en que el Senado deberá evaluar la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo.

El llamado fue formulado durante la ceremonia por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos, en el Callao.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?” , expresó la mandataria.

Keiko Fujimori sostuvo que el país enfrenta una “guerra” contra la delincuencia y pidió a los parlamentarios dejar de lado las diferencias para priorizar medidas orientadas a garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

“Nosotros no vivimos, como Grau, una guerra externa que nos obligue a ir a un campo de batalla, pero hay otra guerra que está matando a los peruanos y por eso me dirijo a quienes tienen la responsabilidad de darle al Perú facultades fundamentales para derrotar a la delincuencia”, dijo.

La presidenta también invocó al Congreso a seguir el ejemplo de Miguel Grau Seminario, a quien destacó por su patriotismo, honor y sentido del deber. “ Confío sinceramente en que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”, manifestó, al considerar que los intereses nacionales deben estar por encima de las diferencias políticas.

“En fechas tan importantes como estas, es muy necesario resaltar su significado para proyectarlo hasta nuestro propio presente. El compromiso de Grau por el Perú es nuestro mejor ejemplo y debe llevarnos a una reflexión real y profunda. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por el Perú? Que esté por encima de nuestros propios intereses y nuestra propia vida”, incidió.

El pedido de la jefa de Estado se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días. El texto aprobado limita las materias a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

La propuesta contempla medidas relacionadas con el control migratorio, bloqueo de comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, reforma del sistema penitenciario y acciones contra la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia. En materia de prevención ante el fenómeno El Niño, incluye disposiciones para agilizar la atención de emergencias y la ejecución de infraestructura.

El presidente del Senado, Miguel Torres, señaló que la cámara analizará el dictamen conforme a la Constitución y el Reglamento del Congreso. Precisó que el Senado puede aprobar, rechazar o modificar la propuesta sin desnaturalizar el texto remitido por la Cámara de Diputados.

Durante su discurso, Keiko Fujimori también resaltó el papel de la Marina de Guerra en la defensa del país y destacó la importancia estratégica del mar peruano para el desarrollo nacional.

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