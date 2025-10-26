Por razones diversas, tres potenciales candidatos presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (APP) y Carlos Álvarez (País para Todos),declinaron participar en el bloque electoral organizado por la Conferencia Anual de Ejecutivos (Cade) 2025.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima los días 4 al 6 de noviembre.

En un comunicado, Fuerza Popular informó que la decisión del partido obedece “de un lado, a complicaciones de agenda de quienes eventualmente podrían postular a la Presidencia de la República, y de otro, a que nuestro proceso interno de definición de candidaturas aún se encuentra en curso”.

Tras disculparse por la declinación, la organización remarca que respaldan a los empresarios y emprendedores “que, pese a la inestabilidad política, se levantan cada día para sacar adelante el país”.

MOTIVOS

En el caso de César Acuña, fue el secretario general de Alianza Para el Progreso, Luis Valdez, quien hizo público la declinanación.

El vocero atribuyó la decisión a compromisos antelados.

“El señor Acuña agradeció la invitación y se ha disculpado por no poder asistir en la fecha programada para el CADE. Ello en atención a compromisos asumidos con mucha anticipación”, declaró.

Carlos Alvarez, finalmente, expuso motivaciones de corte populista. Calificó el evento como una “actividad social de una élite” que, en su opinión, analiza los problemas del país”desde su perspectiva, alejada de las experiencias de ciudadanos emprendedores”.

Añadió que la CADE cobra unos tres mil dólares a cada participante, recaudación que, afirma, debería beneficiar a los pobres; y que “es fácil opinar de la pobreza mientras se toma champán, finos piscos, acompañado de tostaditas”.