La sesión del Consejo de Ministros tiene cinco puntos en agenda y comenzará con la evaluación del proyecto de resolución legislativa propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se busca autorizar a la presidenta Keiko Fujimori a salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de setiembre.
De aprobarse, se trataría del primer viaje al extranjero de la mandataria.
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