La presidenta Keiko Fujimori expresó su emoción por el retorno del papa León XIV al Perú y le dio la bienvenida en su llegada a Lima, donde miles de fieles se congregaron para recibir al sumo pontífice durante su visita apostólica.
A través de una publicación en la plataforma X, la mandataria manifestó que el país recibe al santo padre con afecto y alegría.
“El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros”, escribió.
El pontífice llegó esta tarde a la capital procedente de Argentina. En el Grupo Aéreo N.° 8 fue recibido por Fujimori, quien estuvo acompañado del canciller Carlos Espá.
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