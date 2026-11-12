La presidenta Keiko Fujimori expresó su emoción por el retorno del papa León XIV al Perú y le dio la bienvenida en su llegada a Lima, donde miles de fieles se congregaron para recibir al sumo pontífice durante su visita apostólica.

A través de una publicación en la plataforma X, la mandataria manifestó que el país recibe al santo padre con afecto y alegría.

“El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros”, escribió.

El pontífice llegó esta tarde a la capital procedente de Argentina. En el Grupo Aéreo N.° 8 fue recibido por Fujimori, quien estuvo acompañado del canciller Carlos Espá.

¡Bienvenido nuevamente a casa, Santo Padre! El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros. https://t.co/1LL2rVJ4mG — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 11, 2026