La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con representantes del Foro del Acuerdo Nacional, como parte del encuentro que las organizaciones de la sociedad civil y la Secretaría Ejecutiva realizan con la jefa de Estado al inicio de su mandato.

Durante la cita se abordó la convocatoria de la sesión 136 del Foro del Acuerdo Nacional, que sería la primera presidida por Fujimori y en la que se incorporarían nuevos representantes de los partidos políticos con presencia en el Congreso de la República.

Los participantes también evaluaron la posibilidad de establecer una agenda mínima para el presente quinquenio, tomando como referencia las propuestas coincidentes de los planes de gobierno de las diferentes agrupaciones políticas.

La delegación estuvo conformada por representantes de organizaciones como el Concilio Nacional Evangélico del Perú, Confiep, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Conveagro y la Sociedad Nacional de Industrias.