La presidenta Keiko Fujimori expresó su agradecimiento al Senado de la República por autorizar su salida del país para realizar una gira oficial por China y Japón. La mandataria destacó el respaldo de la cámara alta, que le permitirá cumplir una agenda internacional del 15 al 21 de noviembre.

A través de un mensaje institucional, señaló que este permiso permitirá que una comitiva peruana participe en la Semana de Líderes Económicos de APEC y desarrolle reuniones bilaterales en las ciudades de Shenzhen y Tokio.

Como parte de los objetivos de la visita, Fujimori indicó que sostendrá encuentros con autoridades gubernamentales y representantes del sector privado para fortalecer el posicionamiento diplomático del Perú, atraer inversiones y promover la apertura de nuevos mercados para la producción nacional.

Asimismo, señaló que uno de los temas prioritarios de su agenda será solicitar apoyo técnico y cooperación internacional para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño en las zonas vulnerables del país.

Agradezco al Senado de la República por autorizar el viaje oficial a China y Japón. Participaré en la Cumbre de Líderes de APEC y cumpliré una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover inversiones, abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al fenómeno El Niño. Comparto la agenda oficial de este viaje. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 11, 2026