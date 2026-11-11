La presidenta Keiko Fujimori expresó su agradecimiento al Senado de la República por autorizar su salida del país para realizar una gira oficial por China y Japón. La mandataria destacó el respaldo de la cámara alta, que le permitirá cumplir una agenda internacional del 15 al 21 de noviembre.
A través de un mensaje institucional, señaló que este permiso permitirá que una comitiva peruana participe en la Semana de Líderes Económicos de APEC y desarrolle reuniones bilaterales en las ciudades de Shenzhen y Tokio.
Como parte de los objetivos de la visita, Fujimori indicó que sostendrá encuentros con autoridades gubernamentales y representantes del sector privado para fortalecer el posicionamiento diplomático del Perú, atraer inversiones y promover la apertura de nuevos mercados para la producción nacional.
Asimismo, señaló que uno de los temas prioritarios de su agenda será solicitar apoyo técnico y cooperación internacional para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño en las zonas vulnerables del país.
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