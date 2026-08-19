La presidenta Keiko Fujimori anunció un paquete de S/800 millones para reforzar la preparación del país frente a las lluvias, sequías y escasez hídrica asociadas al fenómeno El Niño, con recursos divididos en dos decretos que priorizan puntos críticos y medidas contra la sequía.

El anuncio se realizó durante una reunión con la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, en la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), donde la mandataria subrayó la necesidad de trabajar en tres etapas: preparación, emergencia y rehabilitación.

De los S/800 millones, S/450 millones se destinarán a intervenir 380 puntos críticos en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa, mediante defensas ribereñas y limpieza de cauces. Los otros S/350 millones financiarán, vía decreto supremo en los próximos días, acciones específicas para enfrentar la sequía y la escasez hídrica.

Núcleos ejecutores y “servicios por impuestos”

Para el sector agrario, se asignarán S/45 millones a núcleos ejecutores conformados por juntas, comisiones y comités de usuarios, que realizarán limpieza y mantenimiento de canales en regiones como Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín.

Adicionalmente, el Gobierno impulsará la modalidad de “servicios por impuestos”, con la que empresas privadas ejecutarán trabajos de descolmatación y limpieza de cauces, y el Estado reconocerá esos servicios una vez aprobado el dispositivo legal correspondiente.

Fujimori recordó que ya existe una comisión multisectorial para enfrentar El Niño, presidida por el titular del Midagri e integrada por los ministros de Defensa; Economía y Finanzas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Transportes y Comunicaciones.

El ministro Marco Vinelli precisó que el decreto de urgencia publicado recientemente permite avanzar con la instalación de geomallas en quebradas vulnerables y con intervenciones de la ANA, como parte de un proceso progresivo de atención de puntos críticos.

Según Vinelli, se irán aprobando nuevos “paquetes” de presupuesto para continuar con limpiezas de ríos y de la caja hidráulica antes del periodo de mayor intensidad de lluvias, en línea con las acciones tomadas durante los primeros 21 días de Gobierno.

“Sabemos que el fenómeno El Niño será un momento muy difícil para nuestro país, pero también sabemos que, trabajando en equipo, de la mano y directamente con ustedes, podremos enfrentar mejor la adversidad”, manifestó la presidenta.

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