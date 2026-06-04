Keiko Fujimori realiza su mitin de cierre de campaña en los exteriores del Estadio Monumental (FOTOS)
La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realiza su cierre de campaña en el Estadio Monumental para consolidar su mensaje a días de la segunda vuelta electoral. Los simpatizantes portan banderas, carteles y otros elementos alusivos a la actividad. En tanto, los organizadores acondicionaron el espacio con escenarios, sistemas de sonido y áreas destinadas a la cobertura de los medios de comunicación. (Fotos: César Campos @photo.gec)