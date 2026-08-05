La Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) hizo un llamado “urgente” a las nuevas autoridades del país y al Gobierno Regional de La Libertad para acelerar las obras de prevención contra el fenómeno El Niño, cuyas lluvias están previstas para fines de este año y comienzos de 2027.

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A este pedido también se ha sumado el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, quien ha cursado un oficio a la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, para que supervise los trabajos que se ejecutan en las quebradas San Ildefonso y San Carlos. En marzo de 2017, ambos desfiladeros se activaron e inundaron la capital liberteña.

Según ADAS, cerca de 500 mil habitantes “podrían verse afectados si no se ejecutan a tiempo las medidas [de protección] necesarias” en esta parte del país.

VOZ

Yuri Armas Peña, presidente del gremio empresarial, aseveró que Virú y Trujillo concentran los mayores niveles de vulnerabilidad.

Dijo que mientras en la provincia viruñera hay “riesgos de desbordes de ríos, inundaciones de campos agrícolas y daños a la propiedad de los pobladores —así como infraestructura de riego—“, en la capital liberteña preocupan “las obras inconclusas en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y Galindo”.

Peña recordó que durante El Niño de 2017, “el 44.1% de las hectáreas agrícolas de la región resultó afectadas por inundaciones y plagas, según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE)”.

También advirtió que el nuevo evento climático “podría generar en los próximos meses escasez de frutas como el mango y algunos cítricos”.

El máximo representante de ADAS destacó, así mismo, que la agroindustria “es el principal motor económico de La Libertad, al generar 113 mil empleos formales directos, por lo que una afectación severa del sector agrícola tendría consecuencias económicas y sociales para toda la región”.

“La prevención no solo protege a la población; protege también el empleo y la economía de miles de familias liberteñas”, agregó.

Respecto a las cuencas de los ríos y el Canal Madre de Chavimochic, Armas Peña pidió a las autoridades duplicar esfuerzos en la limpieza de drenes, el reforzamiento de defensas ribereñas y la protección de infraestructuras críticas como el proyecto de irrigación.

De acuerdo con Yuri Armas, las cuencas de los ríos Chicama, Moche, Virú, Huamanzaña y Huacapongo son “zonas históricamente vulnerables” que en eventos [climáticos] anteriores ocasionaron graves impactos en cultivos, infraestructura vial y poblaciones aledañas.

DEMANDA

En el oficio remitido a Keiko Fujimori, el burgomaestre Mario Reyna hace hincapié en que su presencia en Trujillo le permitirá “conocer de manera directa la situación de estas zonas vulnerables [por las quebradas] y fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para impulsar las medidas y obras necesarias en beneficio de la población trujillana”.

Según la entidad edil, el primer encuentro entre el burgomaestre de Trujillo y la presidenta de la República se daría en quince días.

A fines de julio, este Diario informó que la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República emitió un informe en el que advierte que las obras de prevención en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, que protegerán a 800 mil personas de posibles inundaciones por huaicos como los ocurridos en 2017, presentan retrasos y exponen a los liberteños a posibles afectaciones.

“[...] A la fecha no se ha cumplido con la entrega [de la obra], teniendo un avance real acumulado de ejecución de 67.01%, versus un avance programado acumulado de 96,37%”, se indica.

En su mensaje del 28 de julio, Keiko Fujimori señaló que durante sus primeros meses de gestión priorizará la mitigación del fenómeno El Niño. El último lunes, la mandataria visitó la región Piura para supervisar las labores de prevención frente al evento climático.