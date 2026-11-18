La relación entre Perú y México volverá a estar sobre la mesa este miércoles 18 de noviembre, cuando Keiko Fujimori se encuentre con Claudia Sheinbaum en China.

La reunión está prevista para las 18:30 horas en Shenzhen (5:30 a. m. en Perú), según el cronograma de actividades de la mandataria.

El diálogo entre ambas presidentas se producirá meses después de que los dos países retomaran sus vínculos diplomáticos, suspendidos desde noviembre de 2025.

La decisión peruana de romper relaciones se produjo luego de que México otorgara asilo diplomático a Betssy Chávez, quien permanecía refugiada en su embajada en Lima.

La cita con Sheinbaum será parte de una jornada que incluye contactos con autoridades de otras economías. Fujimori tiene previsto conversar con el presidente vietnamita To Lam y el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.

El cronograma incluye, además, una visita al Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen y un encuentro con representantes de Comex Perú y la US-APEC Business Coalition. Por la noche, la presidenta participará en la cena de bienvenida de Líderes Económicos de APEC.

En su anterior jornada en China, Fujimori se reunió con Xi Jinping. Tras la cita, anunció que el país asiático donará 22,5 millones de dólares en recursos y maquinaria para apoyar las acciones frente al fenómeno El Niño.