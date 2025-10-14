Leslie Shica Seguil es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. (Foto: Presidencia)
Leslie Shica Seguil es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. (Foto: Presidencia)

El Gobierno tomó juramento a Lesly Nadir Shica Seguil como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Fanny Esther Montellanos.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente José Jerí y miembros del gabinete.

