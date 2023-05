El pasado cinco de mayo, la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, brindó su testimonio ante el Ministerio Público por el caso ‘Los Niños’. Según la declaración a la accedió Correo, la expremier brindó detalles de la influencia que habrían tenido un grupo de congresistas de Acción Popular para poder retirar a un ministro que no era de su entorno.

Se trata del entonces titular del Ministerio de Producción, Rogger Incio Sánchez, quien era militante acciopopulista pero no tenía relación con los parlamentarios llamados ‘Los Niños’. Estos congresistas habrían logrado cambiar al ministro de dicho sector, quien fue reemplazado por Jorge Prado Palomino.

“Se me acercaron congresistas de Acción Popular y me dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la designación del ministro Rogger Incio porque no representaba a su partido, no eran de su facción; sin embargo, este reclamo no me pareció de importancia, yo les señalé que los ministros habían sido escogidos por sus capacidades, tanto por el presidente y por mi persona, y que no entendía sus cuestionamientos”, detalló la ex premier ante el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía.

La conversación con los legisladores de Acción Popular se dio en el Congreso de la República antes de que se realice el voto de confianza al Gabinete Ministerial de la extitular de la PCM. En otro momento de su declaración, Vásquez señaló que fueron cinco congresistas, pero dijo no recordar sus nombres. Sin embargo, luego recordó a dos congresistas: Darwin Espinoza y Elvis Vergara.

La expremier dijo que el presidente Pedro Castillo la llamó indicando que Incio presentó su renuncia y, por ello, se reunió con él en su oficina. El entonces ministro le indicó “que eran por motivos personales”. Sin embargo, en la versión de Incio dio a la Fiscalía señala que “eran por las incomodidades que se tenía”, en relación a los parlamentarios de Acción Popular que no lo querían en el cargo.

Vásquez detalló que, por sus asesores, se enteró que Incio era militante de Acción Popular y que no era del entorno de ‘Los Niños’. Además, señaló que, en la reunión que tuvo con la bancada acciopopulista, los congresistas le indicaron que conversaron con Pedro Castillo sobre el nombramiento de un militante que no estaban de acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR

Digna Calle: trabajadores de su despacho cobran más de S/40 mil al mes pese a estar de licencia en EE.UU.

Ley Mordaza: ¿Por qué el Congreso suspendió la segunda votación del dictamen y cuándo se verá?

Comisión de Economía del Congreso y su propuesta de reforma de pensiones ¿cuáles son los puntos claves?

Acusan a Vladimir Cerrón y CEN de Perú Libre de gasto de más de S/2 millones “sin rendir cuentas a las bases”

Congresistas y parlamentarios andinos podrán viajar al exterior solo si cumplen estos requisitos

JNJ: integrantes que cumplan 75 años serán reemplazados por accesitarios, según proyecto de ley

Transfuguismo en el Congreso: proyecto de ley busca su prevención ¿qué plantea?





VIDEO RECOMENDADO: