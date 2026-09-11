La senadora Lourdes Alcorta cuestionó el alcance de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo y consideró que el Gobierno amplió innecesariamente las materias incluidas en su propuesta ante el Congreso.

A su juicio, los asuntos considerados prioritarios pudieron ser planteados de manera independiente para facilitar su aprobación. Alcorta sostuvo además que otros temas podían ser atendidos mediante las comisiones parlamentarias o decretos de urgencia.

“Las dos cosas que han presentado, la delincuencia y el Fenómeno El Niño, las ha podido mandar y hubieran salido muy rápido”, sostuvo la parlamentaria, quien consideró que el Ejecutivo “se fue de más” al incorporar distintos asuntos en su pedido.

Sobre una posible controversia entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto a las facultades, Alcorta evitó adelantar una posición.

“No voy a hablar ni a dar una opinión ni voy a confrontar una Cámara con la otra”, afirmó.