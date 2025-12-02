La Comisión de Ética del Congreso no logró los votos necesarios para aprobar el informe de investigación contra Lucinda Vásquez por la presunta contratación de familiares en su despacho. Debido a la mayoría de abstenciones, el documento será sometido a una nueva votación en la próxima sesión.

Cabe recordar que esta indagación se inició tras un reportaje emitido el 11 de mayo, en el que se señalaba que la legisladora habría incorporado a tres sobrinos-nietos como personal de confianza.

Según el reportaje, la congresista contrató a Jimmy Pinchi Pezo como coordinador de su despacho, con un salario de S/3.146, pese a no tener un título universitario registrado.

Asimismo, su otro sobrino-nieto, Edward Rengifo Nieto, figura como auxiliar en su despacho con una remuneración superior a los S/3.600 mensuales, y, al igual que el trabajador previamente mencionado, no registra grado académico ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Además, Vásquez Vela contrató también a otro sobrino-nieto, Kenyi Castro Rivas, cuya madre es Cesit Rivas Vásquez y cuya abuela, Semira Vásquez Vela, es hermana de la legisladora.

Comisión de Ética no alcanzó los votos para aprobar el informe final contra la legisladora Lucinda Vásquez, investigada por presunta contratación de familiares en su despacho



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/BQNhdlhZIU — Canal N (@canalN_) December 1, 2025