El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó el alcance del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados sobre la delegación de facultades legislativas y sostuvo que quedaron fuera varias medidas planteadas originalmente por el Poder Ejecutivo.

El pleno de Diputados aprobó la noche del martes 6 de octubre delegar facultades al Gobierno por 90 días calendario en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. El dictamen obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones y continuará su trámite en el Senado.

Galarreta reconoció el respaldo de las bancadas que permitieron debatir y votar la propuesta, pero afirmó que el texto aprobado no contiene algunas de las herramientas que el Ejecutivo considera más importantes frente a los problemas del país.

Galarreta cuestiona exclusión de inteligencia y apoyo de las FF. AA.

A través de un mensaje difundido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la red social X, el jefe del Gabinete señaló que quedaron fuera medidas vinculadas con operaciones de inteligencia y el apoyo directo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana.

“Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF. AA.”, señaló Galarreta.

La Comisión de Constitución ya había aprobado el 1 de octubre un texto más acotado que el solicitado inicialmente por el Ejecutivo, limitado a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. Durante ese debate, legisladores también cuestionaron que no se incluyeran mayores facultades en inteligencia y participación de las Fuerzas Armadas.

Premier también cuestiona recortes sobre fenómeno El Niño

Galarreta sostuvo además que el dictamen aprobado dejó fuera diversas medidas relacionadas con la prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño.

El texto aprobado por Diputados sí contempla acciones para atender emergencias, entre ellas mecanismos para agilizar la entrega de ayuda humanitaria, respaldo a productores agrarios, simplificación de procedimientos para infraestructura y medidas vinculadas con vivienda, agua y saneamiento.

Sin embargo, el premier indicó que el alcance final es menor al solicitado originalmente por el Ejecutivo.

“En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, también no incluye varios puntos”, expresó.

MYPE y simplificación de trámites quedaron fuera

El jefe del Gabinete también cuestionó que no se incluyeran medidas destinadas a impulsar la formalización de las micro y pequeñas empresas (MYPE), simplificar trámites administrativos y acelerar mejoras en los servicios públicos.

“Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”, sostuvo Galarreta.

El pedido original del Ejecutivo contemplaba un número mayor de medidas y materias que las finalmente recogidas por la Comisión de Constitución y el pleno de la Cámara de Diputados.

El dictamen aprobado reúne 20 ítems, de acuerdo con información oficial del Congreso.

Ejecutivo recurrirá a mecanismos constitucionales y legales

Tras cuestionar el alcance del dictamen, Galarreta afirmó que el Gobierno continuará utilizando las herramientas que le permiten la Constitución y las leyes para desarrollar sus políticas públicas.

El premier señaló que el Ejecutivo buscará fortalecer la seguridad, modernizar el Estado y reducir brechas sociales pese a que parte de sus propuestas no fueron incluidas en la delegación aprobada por Diputados.

Asimismo, expresó su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda introducir mejoras durante la siguiente etapa del procedimiento legislativo.

Según Galarreta, el objetivo es que el Ejecutivo pueda contar con mayores herramientas para afrontar la criminalidad, responder ante el fenómeno El Niño y atender demandas pendientes de la ciudadanía.

Dictamen pasa al Senado

Tras su aprobación en Diputados, la propuesta será remitida al Senado para continuar con el procedimiento legislativo.

El texto autoriza al Ejecutivo a legislar durante 90 días en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Entre las medidas incluidas figuran acciones sobre control migratorio, comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, sistema penitenciario, extorsión, sicariato, crimen organizado y ciberdelincuencia.