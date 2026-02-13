El ministro de Salud, Luis Quiróz, se pronunció sobre la situación del presidente José Jerí ante la posibilidad de que el Congreso convoque a un pleno extraordinario para debatir una moción de censura o vacancia.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que el Gabinete se mantiene sólido y enfocado en su labor, y remarcó que el Ejecutivo respetará las decisiones que adopte el Legislativo.

Vacunas

En el plano sanitario, informó que el país recibió 8.2 millones de vacunas contra la influenza y que su distribución comenzó a nivel nacional.

También precisó que seis millones de dosis están destinadas a adultos mayores y 2.2 millones a niños menores de cinco años, tanto para afiliados al Seguro Integral de Salud como a EsSalud.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Salud y EsSalud desarrollan una maratón de cirugías para reducir la lista de espera, con intervenciones programadas en madrugadas y domingos. Señaló que participan hospitales de Lima, así como establecimientos en Lambayeque y Cusco, además de intercambio de servicios especializados entre instituciones.