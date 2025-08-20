El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la suspensión de tres investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, al considerar que dichas diligencias ya agotaron los actos permitidos durante el ejercicio de sus funciones.

La titular del TC, Luz Pacheco, defendió el fallo señalando que su alcance va más allá de un caso específico. Indicó que la medida tiene como propósito preservar la investidura presidencial frente a procesos que podrían interferir con el ejercicio del cargo.

Pacheco aclaró que la decisión no abarca a terceros implicados en los casos, como ministros o presuntos cómplices, cuyas investigaciones seguirán adelante conforme lo determine el Ministerio Público.

En ese sentido, subrayó que la sentencia sienta un precedente aplicable a cualquier presidente en funciones.

“La idea es que esto sea un fallo, no para la señora Boluarte, sino para pro de ahí”, expresó al remarcar que la doctrina será válida sin importar la identidad del mandatario de turno.