El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó la noche de este miércoles 9 de setiembre a Lima (Perú), procedente de Ecuador, como parte de una gira por la región que también incluyó Colombia.

El alto funcionario estadounidense llegó al Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), procedente de Quito.

Fue recibido por una comitiva protocolar encabezada por el canciller peruano, Carlos Espá, y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Mañana jueves se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

Según informó el Ejecutivo, el encuentro busca profundizar la alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos y fortalecer la cooperación bilateral en asuntos prioritarios. Entre los temas de agenda figuran la respuesta frente al fenómeno El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, inversiones y comercio bilateral .

Antes de acudir a Palacio de Gobierno, Marco Rubio será recibido con honores en la sede de la Cancillería, en Torre Tagle, por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Posteriormente, sostendrá la reunión con la mandataria peruana.

El secretario de Estado de EE.UU. calificó al Perú como un “importante aliado extra-OTAN” y señaló que el país está siendo incorporado al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para coordinar acciones contra organizaciones criminales y amenazas transnacionales.

Antes de su llegada, Marco Rubio destacó que, tras un periodo de inestabilidad política, el Perú celebró recientemente elecciones y expresó su expectativa de trabajar estrechamente con la presidenta Keiko Fujimori.

El Departamento de Estado señaló que la gira por Colombia, Ecuador y Perú tiene como objetivo fortalecer las asociaciones de Estados Unidos con países clave de la región.

#EnVivo Bernie Navarro, embajador de EE.UU. en Perú tras llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, al Perú: "Los 200 años que tenemos de relación se van a fortalecer aún más"



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