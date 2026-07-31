El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta Keiko Fujimori para felicitarla por el inicio de su gestión y reiterar el compromiso de su país de impulsar la relación bilateral en los próximos años.
Durante el diálogo, Rubio señaló que el comienzo del nuevo gobierno brinda al Perú la estabilidad política que, según indicó, el país requiere para enfrentar sus principales retos.
También sostuvo que una gobernanza estable es clave para fortalecer la seguridad, promover el crecimiento económico y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
Según la información difundida por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el funcionario reafirmó la voluntad de estrechar la cooperación entre ambos países en la lucha contra la delincuencia transnacional, además de ampliar el comercio, la inversión y la preparación ante desastres.
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