La congresista Margot Palacios expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por la parlamentaria Elizabeth Medina, de Somos Perú, que propone sancionar con penas de hasta 10 años de prisión a quienes participen en manifestaciones con el rostro cubierto.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que la medida “criminaliza el derecho a la protesta” y afirmó: “Esto es autoritarismo. Un país democrático no puede sancionar penalmente a quienes se manifiestan”.

Palacios cuestionó la postura de Medina, recordando que ella misma participó en movilizaciones del magisterio en defensa de sus derechos laborales. Según dijo, “sorprende que una maestra que logró beneficios marchando hoy pretenda sancionar a quienes protestan”. Agregó que muchas personas se cubren el rostro por protección ante los gases lacrimógenos y no por motivos delictivos.