La ministra de Educación, María Cuadros, renunció de manera irrevocable a su cargo a través de una carta enviada al presidente de la República, José María Balcázar. Su salida se produce tras ejercer funciones desde el 17 de marzo de 2026.

En el documento, Cuadros agradeció la confianza recibida para asumir el ministerio, al que describió como una “alta responsabilidad al servicio de la patria”.

También sostuvo que durante su gestión actuó “con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas y acciones para el desarrollo de la educación en el Perú”.

La exministra también expresó su reconocimiento a los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación por su labor en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, manifestó: “De igual manera, hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes, día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana, con mayores y mejores aprendizajes”.