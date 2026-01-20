El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió inscribir la fórmula presidencial del partido político Primero la Gente, encabezada por Marisol Pérez Tello, con miras a las elecciones generales de 2026.
Con esta decisión, la organización política superó la evaluación formal exigida por el sistema electoral.
La lista presentada está integrada por Marisol Pérez Tello como candidata a la Presidencia de la República, Raúl Alberto Molina Martínez en la primera vicepresidencia y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera en la segunda vicepresidencia.
El órgano electoral concluyó que la fórmula cumplía con los requisitos legales establecidos en la normativa vigente, por lo que procedió a formalizar su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas.
