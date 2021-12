El expresidente Martín Vizcarra emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales en torno a la polémica suscitada por los comentarios del titular del Minsa, Hernando Cevallos; quien aseguró que el exmandatario tendría hasta “cuatro dosis” contra el COVID-19.

“Ya no recibiría una dosis adicional. Tengo entendido que tiene cuatro dosis. No necesita una tercera dosis”, comentó en su momento la autoridad.

Sin embargo, Vizcarra Cornejo negó tales afirmaciones y aseveró que al no recibir una “segunda dosis” contra el coronavirus, se ve afectada su “derecho al libre tránsito” debido a que no puede comprar, ni siquiera, un regalo por navidad.

“Si quisiera ir a comprar incluso un pequeño presente por Navidad, a un centro comercial, no puedo entrar al centro comercial, señor ministro, porque el sistema dice que tengo una dosis. Soy el único peruano a nivel nacional que ha sido reiterado del padrón atentado contra los derechos a mi salud”, indicó.

“Yo he recibido solo una dosis de la vacuna Pfizer el 27 de junio. Cuando fui por la segunda dosis, me retiraron del padrón. No estoy en el padrón. No hay segunda, tercera ni cuarta dosis, señor ministro (Hernando) Cevallos”, agregó.

