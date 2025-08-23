Martín Vizcarra se encuentra en el penal Ancón II, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial mientras avanzan las investigaciones de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista con RPP, su abogado Erwin Siccha confirmó que el exmandatario ha decidido respetar la disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y permanecer en Ancón II. “Resistirá en donde lo manden y no lo van a doblegar”, expresó.

El letrado, sin embargo, cuestionó el procedimiento del INPE, señalando que a su patrocinado “ni siquiera se le notificó” de la resolución y que el puntaje obtenido en la clasificación correspondía al penal de Lurigancho.

Pese a estas críticas, Vizcarra pidió desistir del habeas corpus y de las denuncias penales que había presentado su agrupación política, asegurando que continuará su defensa en el marco de la apelación en curso.

“Él va a desistir de este habeas corpus en el entendido de dos cosas. Primero, que si alguien cree que el penal de Barbadillo era un privilegio para él, a él jamás le han gustado los privilegios […] Si pensaban que era un privilegio, él ha desistido de toda acción legal para que él regrese a Barbadillo. Va a aceptar estoicamente, como lo ha hecho siempre con todas las injusticias y cosas que han pasado en el Poder Judicial, y se va a quedar en Ancón II estos pocos días, porque estamos seguros que en la apelación que ya ha sido aceptada y que próximamente será revisada por la sala correspondiente, él logrará su libertad”, expresó.