Tras las reuniones expuestas entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang para la presunta obtención de determinados “beneficios”, esta situación no sería un hecho aislado. Un esquema similar habría sido aplicado anteriormente por el mismo empresario en la Municipalidad Provincial del Santa-Chimbote.

El dominical de Panorama reveló que en 2019, Zhihua Yang también visitó Chimbote, reuniéndose con el entonces alcalde provincial del Santa, Roberto Briceño Franco.

Según algunas fotografías, el popular “amigo presidencial” llegó al puerto con el objetivo de invitar a la exautoridad a la República Popular China, para concretar un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Zhangzhou.

En ese momento, Yang se presentó como representante del Gobierno de Fujián (China), presidente de la Asociación de Residentes Fujianenses en el Perú. Tras la reunión, Briceño Franco y Yang recorrieron el muelle municipal.

Posteriormente, el entonces alcalde y su madre, y otros funcionarios viajaron hasta China, con gastos cubiertos por los empresarios, donde se firmó el acuerdo de hermanamiento.

Lo cuestionable es que meses después, la Municipalidad del Santa compró cuatro volquetes por casi un millón y medio de soles a la empresa America SAM S.A.C., curiosamente de Zhihua Yang en el 2020. Esta situación fue cuestionada por no llevar a cabo un conducto regular para la obtención de contratos.

Al respecto, Roberto Briceño reconoció que viajaron a China por invitación de Zhihua Yang. A la pregunta de si conocía el mencionado contrato después de la visita, alegó que no. “No sé a quién han contratado, no sé nada”, dijo.

Por si fuera poco, en octubre de 2025, el actual alcalde de la Municipalidad del Santa Chimbote y, como predecesor, también viajó a China, con los fujianenses.