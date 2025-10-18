El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció una inversión de más de 14 millones de soles, a través del programa Foncodes, para el mejoramiento de 20 comisarías de Lima Metropolitana y Callao.

Durante una visita inopinada a la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, la ministra Lesly Shica Seguil destacó que la intervención contempla mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento de las instalaciones policiales.

“El encargo que tenemos del señor presidente de la república, José Jerí, es conocer la realidad de nuestra policía, de manera directa por los ministros, para fortalecer la seguridad ciudadana”, señaló.

Las mejoras se concentrarán en tres áreas principales: administrativas, de atención al público y tecnológicas.

Entre los equipos que se implementarán figuran computadoras, radios digitales, centrales telefónicas y sistemas interconectados, con el objetivo de mejorar la comunicación interna, la respuesta ante emergencias y la prevención del delito.