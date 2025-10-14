El Gobierno tomó juramento a Miguel Ángel Espichán Mariñas como nuevo ministro del Ambiente, en reemplazo de Juan Carlos Castro Vargas.
La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente José Jerí y miembros del gabinete.
Noticia en desarrollo...
