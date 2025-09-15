La alianza electoral Unidad Nacional designó el fin de semana a los dirigentes que liderarán la campaña presidencial del congresista Roberto Chiabra León en las elecciones generales de abril de 2026.

Conformado por representantes de distintas agrupaciones políticas, el comando de campaña buscará proyectar experiencia y solvencia en la conducción de su estrategia, señalan en el PPC.

El Comando Nacional de Campaña será presidido por Miguel Ángel Mufarech Nemy, representante del Partido Popular Cristiano (PPC). Estará acompañado por Renán Galindo, de Unidos por el Perú; y Daniel Villanueva, de Unidad y Paz.

El Comité de Plan de Gobierno estará dirigido por el empresario Carlos Neuhaus y el Comité de Personeros por Juan Villarán.

La solicitud de inscripción de la alianza Unidad Nacional fue presentada por el personero legal el 1 de agosto de 2025 y recibida por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas el 4 de agosto. Finalmente, el 29 del mismo mes de agosto el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución que inscribe a dicha organización política.