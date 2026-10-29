Los docentes de colegios públicos podrían enfrentar descuentos salariales si acatan el paro nacional convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

El Ministerio de Educación (Minedu) declaró improcedente la medida de fuerza prevista para el jueves 29 de octubre de 2026, mediante la Resolución de la Secretaría General N.° 239-2026-MINEDU.

La entidad sostuvo que la convocatoria no cumple los requisitos establecidos en el artículo 18 del reglamento de la Ley N.° 28988, que reconoce a la Educación Básica Regular como un servicio público esencial.

Como parte de las disposiciones, el Minedu ordenó a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) activar los mecanismos de control.

Los directores de las instituciones educativas públicas deberán remitir la relación de trabajadores ausentes dentro de las 24 horas, mientras que el Gobierno aplicará descuentos por los días no laborados y evaluará posibles responsabilidades administrativas.

El Sutep, por su parte, mantiene su convocatoria a una jornada de protesta de 24 horas. Entre sus principales reclamos figuran destinar el 6% del PBI a Educación, cumplir el convenio colectivo, pagar la deuda social y reconocer beneficios laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).