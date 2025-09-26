El Ministerio Público realizó modificaciones en su estructura fiscal mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. La medida implicó la remoción de los fiscales Hernán Mendoza y Luis Ballón, quienes tenían a su cargo investigaciones de relevancia política.

El fiscal Luis Ballón supervisaba el caso denominado “Culebra”, vinculado a audios que involucraban al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Peritajes preliminares habrían confirmado la autenticidad de la voz del ministro en las grabaciones.

Por su parte, Hernán Mendoza investigaba las cirugías de la presidenta de la República, cuestionando la autenticidad de resoluciones médicas. Testimonios y documentos del proceso señalaban que algunas firmas no correspondían a la mandataria.

Según la resolución, ambos fiscales continuarán desempeñando funciones en otras áreas del Ministerio Público, aunque dejarán de conducir las investigaciones mencionadas.