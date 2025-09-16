La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, instó este martes a los manifestantes en Machu Picchu, Cusco, a deponer sus intereses personales y levantar el paro que viene afectando el acceso a la ciudadela inca, uno de los principales atractivos turísticos del país.

En declaraciones a RPP, la titular del Mincetur subrayó que los principales perjudicados son los turistas, quienes no pueden visitar Machu Picchu debido a la protesta acatada por organizaciones sociales.

“Necesitamos un diálogo, necesitamos que todos depongan sus intereses personales, acá está de por medio el interés público. Tantas comunidades se están viendo afectadas y nuestros visitantes. No podemos perder esta denominación de Nueva Maravilla del Mundo que nos llena de orgullo”, señaló León.

La ministra informó que actualmente permanecen varados unos 900 turistas, mientras que en la víspera se logró evacuar a 1 400 con apoyo de la Policía Nacional. Explicó que los problemas en la vía férrea impiden un traslado seguro, pero aseguró que ya se coordinan las reparaciones con las empresas de transporte para reanudar el tránsito.

Asimismo, León indicó que esta tarde se llevará a cabo una reunión con autoridades locales y gremios, en busca de alcanzar compromisos que pongan fin al conflicto. “Cualquier reclamo lo podemos tratar. Hoy hemos convocado a una reunión de coordinación y lo primero es pedir que se deponga la violencia”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR







