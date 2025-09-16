La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, expresó su preocupación por los enfrentamientos registrados en Machu Picchu a raíz de la concesión del transporte turístico.

En diálogo con Canal N, señaló que la crisis afecta no solo al turismo, sino también a la seguridad de los visitantes. Además, también informó que las pérdidas económicas superan los dos millones de soles en la región, impactando a más de 31 mil empresas. En el distrito de Machu Picchu, más de 900 negocios de hospedajes, restaurantes, guías y artesanos han reportado perjuicios directos.

La ministra precisó que, aunque las concesiones de transporte corresponden a los gobiernos locales, el Ejecutivo articula acciones para contener los efectos de la crisis.

“La prioridad es garantizar el traslado seguro de los turistas”, afirmó, y rechazó los actos de violencia.