La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, se pronunció respecto a las recientes contrataciones de mujeres jóvenes en distintas áreas del Estado, luego de que informes periodísticos señalaran que algunas ingresaron al Despacho Presidencial incluso en horarios nocturnos o feriados.

Shica defendió al personal contratado y señaló que “todo el personal, sea varón o mujer, que nos acompaña en todas las disposiciones del campo y en el territorio (...) es personal digno”, expresó para RPP.

También agregó que el presidente “ha sido claro con nosotros y todos los documentos están en los portales de Transparencia como así corresponde. La información es pública”.

La ministra insistió en que la dignidad aplica a todos los trabajadores: “Hay que precisar también (que) tanto los varones como las mujeres, todos, tienen padres, madres de familia y su dignidad es un principio que se debe respetar en el camino”.